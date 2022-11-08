Генсек ООН Столтенберг: если Россия прекратит бороться, мы получим мир

Прекращение огня на Украине необходимо для наступления мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
По его мнению, требования Москвы к Киеву невыполнимы. Власти Украины не должны на них соглашаться, так как это приведет к «катастрофе» не только для страны, но и для всего блока. Поражение Киева означает признание того, что «использование силы позволяет достигать политических целей по установлению контроля» над соседними государствами.
Столтенберг также добавил, что Украина «прекратит существование как независимая нация», если проиграет в конфликте. Капитуляция России необходима для наступления мира.
Ранее сообщалось, что переговоры Москвы и Киева пока невозможны.
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