Политолог Марков считает, что переговоры России с Украиной сейчас невозможны

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8 ноября 2022, 20:36 Источник: Telegram

Политолог Сергей Марков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Политолог Сергей Марков объяснил, почему переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта необходимо вести с США и что стоит за заявлениями Москвы о готовности продолжения диалога с Киевом.

Политолог считает, что переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны, так страны Украины не существует: она по сути оккупирована США.

«Поэтому реальные переговоры возможны только между Россией и США», - написал Марков во вторник в своем телеграм-канале.

Заявления же Москвы о готовности к диалогу с Киевом нужны, по мнению Маркова, для того, чтобы «понравиться» дружественным странам. В реальности в успех таких переговоров Кремль не верит.

«Россия заявляет о своей готовности к переговорам с Украиной, <...> чтобы понравиться десяткам нейтральных стран, которые очень хотят, чтобы [спецоперация] закончилась как можно быстрее и которые очень важны для России чтобы с их помощью обходить санкции США и ЕС», - написал Марков.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не ведет с США переговоров по Украине.