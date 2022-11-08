Кадыров назвал байками информацию о том, что под Лисичанском погибли сотни чеченских бойцов

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8 ноября 2022, 21:00 Источник: Telegram Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото с сайта Кремля.

Информация «пропагандистских каналов» о том, что в боях под Лисичанском погибли сотни чеченских военных, — ложь. Об этом заявил в своем видеообращении, опубликованном во вторник в телеграм-канале, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, ни один чеченский боец в этом районе не погиб.

«Скажу больше: дела у чеченских подразделений обстоят очень хорошо. В том числе и в Лисичанске. Мы готовим очередные «сюрпризы» для сатанистов», - написал Кадыров.

Он также сообщил, что Вооруженные силы Украины «совсем истощены» и «исчерпали себя».

Ранее информацию о массовой гибели чеченских бойцов в районе Лисичанске опроверг командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.