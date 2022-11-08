Командир «Ахмата» Алаудинов призвал не верить информации о массовой гибели бойцов в Лисичанске

Утверждения украинских СМИ о массовой гибели бойцов чеченского батальона в Лисичанске являются фейковыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира спецназа «Ахмата» Апти Алаудинова.
Он рассказал, что новость об огромных потерях в рядах чеченской армии является «вбросом», однако СМИ распространяют ее «не стыдясь». Командир также назвал заявление украинских источников «виртуальным сражением», которое с реальностью не имеет ничего общего.
Алаудинов отметил «слаженную» и успешную работу батальона.
Ранее сообщалось, что сорвана очередная попытка наступления украинской армии.
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