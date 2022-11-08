Медведев считает, что на выборах в США будут применяться манипуляции, что исключено в случае с «Единой Россией»

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8 ноября 2022, 15:45 Источник: ТАСС

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

На выборах в Конгресс США, которые проходят 8 ноября, не исключены манипуляции. Такое мнение высказал в ходе партийной встречи во вторник заместитель главы Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Во время встречи губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что обычно избирательные кампании сводятся к манипулированию голосами. Медведев, отвечая на эту реплику, выразил надежду, что речь идет не о «Единой России».

«Это [манипуляции] существует и в других местах, конечно: посмотрим, чем закончатся манипуляции по выборам в Конгресс США сегодня. Но это не про нас. Наша позиция - совершенно другая», - заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что 8 ноября в Соединенных Штатах проходят промежуточные выборы, на которых будет избран весть состав Палаты представителей Конгресса США и треть членов Сената.