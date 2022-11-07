8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс

Аргументы Недели → В мире 13+

7 ноября 2022, 18:02 Ксения Калуга

Фото: pixabay.com

8 ноября этого года на территории США состоятся промежуточные выборы в высший законодательный орган — Конгресс. Голосование пройдёт во всех 50 штатах страны. Участвуют 435 конгрессменов нижней палаты и 35 сенаторов верхней палаты. За власть будут бороться две основные партии: демократическая и республиканская. Победители вступят в должности 3 января 2023 года.





Прогнозы экспертов

По оценкам аналитиков, пока что жители Америки склоняются проголосовать за «красных», т.е. за республиканцев. Их готовы поддержать 49% избирателей. А демократам хотят оказать поддержку 45%. Напомним, что от этой партии баллотировался нынешний президент США Джо Байден. Множество рейтингов тоже указывают на то, что в выборах победят республиканцы. Однако эксперты рекомендуют всё же не делать серьёзных ставок и дождаться завтрашнего дня.

Телеканал CNN, в свою очередь, спрогнозировал, что, вероятно, «красные» получат не менее 216 мест в палате представителей, а «синие» – около 200.

Аналитики утверждают, что демократы будут терять свои позиции. Большинство американцев не одобряют нынешнюю политику Байдена. Даже несмотря на то, что партия стала инициатором нашумевшего закона о борьбе с изменением климата, жители страны начали фокусироваться на других проблемах: экономика, налоги, последствия ковида и т.д.

Что будет дальше

Итоги ноябрьского события могут напрямую повлиять на результаты голосования президентских выборов, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

По информации некоторых СМИ, Дональд Трамп намерен претендовать на пост главы государства. Такое же желание изъявил и Джо Байден. Однако партии пока открыто не заявили, какого кандидата они хотят представить. Тем не менее, если нынешний президент проиграет или вовсе не будет участвовать в выборах, страна получит 47-го президента Америки. При этом эксперты отмечают, что победа Трампа не будет удивительной, так как экс-президент до сих пор является авторитетом для жителей страны, а к его мнению прислушиваются многие политики.