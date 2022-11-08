Военный эксперт Дандыкин: «В Херсоне время работает на нас»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 ноября 2022, 15:12 Антон Николаев

Фото: Reuters

Василий Дандыкин уверен, что у российских войск высокий шанс выиграть в сражении за Херсон. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Насколько известно, на Херсонском направлении начинаются бои, но они не заканчивались. Там идут очень серьезные артиллерийские дуэли. Это плацдарм в стратегическом плане, который необходимо удерживать. Там прошла эвакуация населения, которая была направлена на то, чтобы обезопасить мирных жителей, ведь опыт городских боев говорит о том, что ВСУ прикрывались жителями городов. Эвакуация также произошла по причине того, чтобы мы развязали себе руки в этой операции. Вся логистика, которая есть, будет направлена на нужды нашей группировки. Я понимаю, что она достаточно укреплена. Я уверен, что у нас высокие шансы выиграть сражение за Херсон. Нужно также не забывать, что туда подходят дополнительные наши войска, оборона крепнет на глазах. Время работает на нас».

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщило, что войска Украины обстреляли поселок Камышаны в пригороде Херсона.