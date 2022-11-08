Зеленский сообщил о желании принять участие в саммите G20 на Бали

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8 ноября 2022, 13:31 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidents Office / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите G20, который состоится 15-16 ноября на острове Бали. Соответствующую информацию предоставили во вторник журналисты.

Напомним, секретарь Министерства иностранных дел Индонезии Сети Утама в рамках пресс-конференции в понедельник, 7 ноября, заявил, что власти страны хотят, чтобы лидеры всех государств, которые были приглашены на саммит G20, лично присутствовали на мероприятии.

Уточнялось, что это касается, в частности, России и Украины.