Кива утверждает, что в офисе Зеленского рассматривают вариант отказа от Донбасса

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8 ноября 2022, 12:32 Источник: РИА "Новости"

заседание Верховной Рады Украины, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что, согласно его информации, в офисе президента Украины Владимира Зеленского в настоящий момент рассматривают вариант отказа от Донбасса.

Илья Кива уточнил, что в офисе Владимира Зеленского якобы прорабатывают переговорную позицию, которая, в частности, включает в себя вариант отказа от юго-восточных территорий в пользу РФ, а также потерю выхода к акваторям Черного и Азовского морей, частичное признание новых субъектов России, а также нейтральный статус Украины.

Кива выразил мнение, что подобное решение в Киеве попытаются преподнести в качестве "очередной победы".