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Захарова: в выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а Трамп

, 10:57 Источник: Smotrim

Захарова: в выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а Трамп
Мария Захарова, MFA Russia / https://www.globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в выборы в конгресс Соединенных Штатов Америки вмешивается не Россия, а экс-президент страны Дональд Трамп.

Мария Захарова выразила мнение, что если власти США захотят, то вопрос "вмешательства в выборы" станет темой номер один. Дипломат добавила, что в настоящий момент, "нарушая привычный ход жизни", в американские выборы вмешивается не Москва, а бывший глава Штатов Дональд Трамп.

"Классика, в общем, ничего нового", – отметила Захарова.

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