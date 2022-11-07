Посол Украины в США Маркарова заявила, что Папа Римский Франциск невнимательно читал Достоевского

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7 ноября 2022, 14:56 Источник: РИА "Новости"

Федор Достоевский, Vadim Nekrasov/Russian Look

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова в понедельник обвинила Папу Римского Франциска в невнимательном чтении произведений классика русской литературы Федора Достоевского.

Понтифик ранее заявил, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм. Папа Римский заметил, что достаточно подумать о Федоре Достоевском, который по сей день вдохновляет всех на христианство. Священнослужитель признался в любви к русскому и украинскому народам, а также подтвердил, что Ватикан делает для мирного решения конфликта на Украине то, что "должен делать".

Оксана Маркарова выразила мнение, что Папа Римский Франциск "невнимательно читал Достоевского". Посол также заявила, что некоторые другие произведения русских писателей и поэтов, в частности, Пушкина, Куприна, Булгакова, как и изучение "правдивой истории региона", якобы показали бы, что в России "гуманизмом не пахло".