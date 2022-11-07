Суд оставил под стражей третьего обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту

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7 ноября 2022, 14:38 Источник: РИА "Новости"

молоток судьи, https://unsplash.com/photos/veNb0DDegzE

В понедельник, 7 ноября, Мосгорсуд оставил под стражей Олега Антипова, который является обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом журналистам сообщили сегодня в пресс-службе суда.

Согласно последней информации, постановление Басманного суда Москвы было решено оставить без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Аналогичное решение неделю назад суд принял в отношении Дмитрия Тяжелых и Александра Былина, которым также было предъявлено обвинение в совершении теракта.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, вследствие чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а затем частично обрушились два автомобильных пролета конструкции.