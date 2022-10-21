Политолог Анпилогов выразил мнение, что Зеленский своими заявлениями пытается избежать наказания за теракт на Крымском мосту

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21 октября 2022, 11:19

президент Украины Владимир Зеленский, Markiian LyseikoUkrinform / globallookpress.com

Политолог Алексей Анпилогов выразил мнение, что слова президента Украины Владимира Зеленского о непричастности страны к подрыву Крымского моста являются очередной попыткой уйти из зоны ответственности.

Алексей Анпилогов подчеркнул, что Владимир Зеленский ранее сделал множество заявлений якобы о полном разрушении украинской инфраструктуры Вооруженными силами РФ. Более того, политик потребовал, чтобы страны Запада признали Россию спонсором терроризма.

Эксперт в беседе с Pravda.Ru предположил, что глава Украины пытается избежать заслуженного наказания за повреждение Крымского моста. По словам политолога, в данном случае важен способ осуществления теракта – использование гражданских транспортных средств, водителя-смертника или водителя, который являлся простым мирным гражданином, а также контрабанда взрывчатого вещества через территории Болгарии, Армении и Грузии. Более того, в результате случившегося на мосту есть погибшие. Анпилогов уточнил, что по всем признакам это теракт, совершенный украинской стороной.