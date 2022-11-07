Ниинисте: Финляндия не ставит никаких ограничений по поводу членства в НАТО, но не намерена размещать у себя ядерное оружие

Аргументы Недели → Политика 13+

7 ноября 2022, 12:37

Президент Финляндии Саули Ниинисте, IMAGO/Emmi Korhonen / globallookpress.com

Финляндия не ставит никаких ограничений по поводу членства страны в Североатлантическом альянсе, но не собирается размещать у себя ядерное оружие. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил финский президент Саули Ниинисте.

«Финляндия не ставит никаких ограничений по поводу своего членства в НАТО, но не намерена размещать ядерное оружие на своей территории, заявил ее президент», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее, отечественный эксперт Сергей Марков указал, что НАТО ведет подготовку к штурму города Херсона своим передовым отрядом — украинской армией.