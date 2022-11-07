Мэр Донецка Кулемзин заявил, что обстрел здания Донецкой железной дороги велся из РСЗО HIMARS

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7 ноября 2022, 10:31 Источник: Россия-24

HIMARS, Sgt. James Hobbs/globallookpress.com

Мэр Донецка Алексей Кулемзин утром в понедельник, 7 ноября, сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли здание Донецкой железной дороги из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что здание, о котором идет речь, получило повреждения в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в 3.15 по местному времени. Отмечалось, что часть помещений охватил сильный пожар. В результате случившегося никто не пострадал.

Согласно последним данным, были выпущены шесть снарядов из РСЗО HIMARS.