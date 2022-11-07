Полянский: ООН пообещала, что скоро сможет снять ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой

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7 ноября 2022, 09:56

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Luiz Rampelotto / globallookpress.com

Организация Объеденных Наций дала обещание, что скоро сможет снять ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии со сделкой по вывозу зерна с украинской территории. С таким заявлением, как передает ТАСС, выступил отечественный дипломат Дмитрий Полянский.

«ООН пообещала РФ, что в ближайшее время сможет снять ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сообщалось, что руководитель немецкого правительства Олаф Шольц призвал российского лидера Владимира Путина не отказываться от продления зерновой сделки.