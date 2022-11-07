Ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил президента Байдена в наплыве мигрантов в США

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7 ноября 2022, 09:17

Президент США Джо Байден, IMAGO/Saquan Stimpson / CNP /Med / globallookpress.com

Ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил главу Белого дома Джо Байдена в наплыве мигрантов в Соединенные Штаты. Об этом говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале ТАСС.

«Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил президента США Джо Байдена в наплыве мигрантов», — отмечается в процитированном посте.

Один из корреспондентов Fox News показал в эфире сделанное дроном видео, на котором запечатлено, как мигранты из Мексики пересекают реку, чтобы оказаться на территории Штатов.

«Это величайшее преступление, которое когда-либо совершали в истории нашей страны», — прокомментировал данный ролик Карлсон.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин указал, что американская Демпартия снова обвиняет Москву во вмешательстве в выборы с целью оправдать свое грядущее фиаско по итогам выборов в Конгресс.