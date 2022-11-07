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Володин: Демпартия США снова обвиняет РФ во вмешательстве в выборы с целью оправдать свое фиаско на завтрашних выборах в Конгресс

, 08:24

Володин: Демпартия США снова обвиняет РФ во вмешательстве в выборы с целью оправдать свое фиаско на завтрашних выборах в Конгресс
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Демократическая партия Соединенных Штатов снова обвиняет Москву во вмешательстве в американские выборы с целью оправдать свое фиаско на завтрашних выборах в Конгресс. На это указал Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы Российской Федерации.

«Демократы США взялись за старое. Вновь обвиняют Россию во вмешательстве в выборы», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале спикера.

Володин отметил, что РФ не вмешивается во внутренние дела суверенных государств.

«Новые обвинения — попытка демократов США оправдать свое поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся завтра», — написал отечественный политик.

Как сообщалось ранее, бывший американский президент Дональд Трамп на митинге в штате Пенсильвания намекнул, что будет снова бороться за должность главы Белого дома в 2024 году.

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