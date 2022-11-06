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Трамп на митинге в Пенсильвании намекнул, что будет снова бороться за пост президента США в 2024 году

, 08:25

Трамп на митинге в Пенсильвании намекнул, что будет снова бороться за пост президента США в 2024 году
Бывший президент США Дональд Трамп, Lev Radin / globallookpress.com

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп на митинге в штате Пенсильвания намекнул, что будет снова бороться за должность главы Соединенных Штатов в 2024 году. Об этом информирует ТАСС.

«Экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Пенсильвании намекнул, что будет снова бороться за пост лидера страны через два года», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, интернет-ресурс Axios, сославшись на свои источники, указал, что Трамп может объявить об участии в следующих президентских выборах 14 ноября.

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