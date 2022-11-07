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Губернатор Приморья Кожемяко попросил прокуратуру проверить сообщения о потерях морской пехоты в зоне проведения СВО

, 08:45 Источник: Telegram

Губернатор Приморья Кожемяко попросил прокуратуру проверить сообщения о потерях морской пехоты в зоне проведения СВО
глава Приморского края Олег Кожемяко, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил прокуратуру проверить поступившие в социальных сетях сообщения о потерях морской пехоты в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее губернатору в соцсетях поступили сообщения о якобы имеющих место больших неоправданных потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в боях в районе Павловки в ДНР.

Олег Кожемяко подчеркнул, что обращение по данному вопросу было направлено компетентным органам и в военную прокуратуру в целях выяснения ситуации. Губернатор Приморского края не исключил, что речь идет о вбросе со стороны спецслужб Украины.

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