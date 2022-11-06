На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 250 украинских военнослужащих

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6 ноября 2022, 16:38

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации: На Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Ударами армейской авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника остановлены. По ним наносится огневое поражение.

Кроме того, противник силами ротной тактической группы предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области. В результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся подразделениям ВСУ, атака была сорвана. За сутки на данном направлении уничтожено до двухсот украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов.

На Красно-Лиманском направлении противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов, два танка, четыре боевые бронированные машины, реактивная система залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка и 12 автомобилей.

Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до ста боевиков нацформирований и иностранных наёмников, в том числе около сорока наёмников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей. Кроме того, применением барражирующих боеприпасов уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184-х районах.

В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня «HIMARS», 250 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины.

Истребительной авиацией ВКС России над островом Джарылгач Херсонской области сбит один украинский беспилотный летательный аппарат.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Плодовое, Вишневое, Львово, Першотравневое, Ищенка, Брускинское, Новая Каховка Херсонской области, Снигиревка Николаевской области, Никольское, Волноваха, Любовка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.

Перехвачены в воздухе восемь реактивных снарядов, в том числе шесть снарядов американской системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и города Донецк, два реактивных снаряда «Ольха» в районе населенного пункта Антоновки Херсонской области, а также одна американская противорадиолокационная ракета «HARM» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики сбита украинская баллистическая ракета «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2452 беспилотных летательных аппарата, 386 зенитных ракетных комплексов, 6398 танков и других боевых бронированных машин, 883 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3560 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7086 единиц специальной военной автомобильной техники.

Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодар и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов.

Обстрел вёлся из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области. В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица «Мста-Б» и два автомобиля ВСУ. Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме.