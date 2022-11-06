Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз будет на стороне Украины столько, сколько потребуется

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6 ноября 2022, 17:54 Источник: ТАСС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/globallook.com

Еврокомиссия на следующей неделе предложит пакет финансовой поддержки Украины на 2023 год. Об этом сообщила в воскресенье в своем официальном твиттере председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Такое заявление чиновница сделала после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Приятно оставаться в тесном контакте с Владимиром Зеленским. Позитивные изменения: на этой неделе мы предложим пакет финансовой поддержки для Украины в 2023 году», - написала фон дер Ляйен. Она также добавила, что Евросоюз останется на стороне Киева «столько, сколько потребуется».

Ранее, 25 октября, в рамках донорской конференции в Берлине председатель ЕК озвучила сумму предполагаемой помощи: 18 млрд евро в год. После этого депутат Европарламента от Франции Флориан Филиппо назвал ее безумной.