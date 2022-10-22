Французский политик Филиппо назвал фон дер Ляйен сумасшедшей за миллиардные дотации Украине

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22 октября 2022, 16:56 Источник: РИА Новости

Французский политик Флориан Филиппо назвал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей за предоставление миллиардных дотаций Украине на фоне энергетического кризиса в Европе, дефицита, инфляции, безработицы и других проблем.



Депутат Европарламента Филиппо считает, что необходимо остановить безумных европейских чиновников.

«Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее! 1,5 миллиарда в месяц для Украины Зеленского, <…> что составляет 18 миллиардов в год. А тем временем континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования», — написал Флориан Филиппо в Twitter.



Ранее власти Украины заявили о получении финансовой помощи от Евросоюза в размере двух миллиардов евро, один миллиард был перечислен Киеву в августе, в октябре был согласован транш еще пяти миллиардов евро. Следующие три миллиарда евро будут перечислены в ноябре или декабре.