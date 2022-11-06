Independent: в британском городе Эденбридж сожгут чучело Лиз Трасс в честь ежегодного празднования «Ночи фейерверков»

Тысячи людей собрались в небольшом городе Эденбридж в графстве Кент, Англия, во время празднования «Ночи Гая Фокса» для сжигания на костре 11 метрового чучела бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает газета Independent.
Этой необычной традиции больше 20 лет, ежегодно жители городка выбирают знаменитость, в этом году организаторы решили выбрать для сжигания чучело бывшего премьер-министра Лиз Трасс, в прошедшие годы сжигались чучела Бориса Джонсона, Дональда Трампа, Саддама Хусейна.
Правительственный кризис в Великобритании, хаос, борьба за власть в правящей партии тори, за последние шесть лет ничто, включая правление Бориса Джонсона и Терезы Мэй, не может сравниться с правлением Лиз Трасс, которая ранее заявила о своей отставке, пробыв на посту 44 дня и став премьер-министром с самым коротким сроком пребывания в этой должности за всю историю Великобритании.
«Тысячи людей собрались, чтобы сжечь чучело Лиз Трасс во время Ночи Гая Фокса», - пишет издание.
Чучело Трасс высотой 11 метров, на плече салат-латук, в руках картонная коробка с «мини-бюджетом», книгой рекордов Гиннесса и кепка с надписью «Сделаем Британию снова великой».
Ночь Гая Фокса традиционно празднуется в Великобритании ежегодно в ночь на 5 ноября. Другое название - Ночь фейерверков. В ночь на 5 ноября 1605 года во время тронной речи короля Якова I английский дворянин Гай Фокс пытался поджечь бочки с порохом в подвале Вестминстерского дворца.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Британский королевский адвокат Альпер Али Риза признал, что за развязыванием украинского кризиса стоят США и Европа
Автор портала 19fortyfive Дэвис считает, что ни одна из сторон конфликта на Украине не получит всего, чего пожелает
- #ЗАУГЛОМ Академик Матишов о боях на Донецком кряже, судьбе Гольфстрима и подъеме Азовского моря
- 15:33 NTV: власти Турции планируют обсудить ситуацию на Украине и продление зерновой сделки
- 15:16 Песков: Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
- 15:12 Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку ракету HARM
- 15:00 Директор СВР РФ Нарышкин: сообщение Трасс Блинкену касалось взрыва на «Северных потоках»
- Telegram | (Подписаться) Движение автомобилей по Крымскому мосту будет временно приостановлено 8 ноября