Independent: в британском городе Эденбридж сожгут чучело Лиз Трасс в честь ежегодного празднования «Ночи фейерверков»

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6 ноября 2022, 16:05 Источник: РИА Новости

Тысячи людей собрались в небольшом городе Эденбридж в графстве Кент, Англия, во время празднования «Ночи Гая Фокса» для сжигания на костре 11 метрового чучела бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает газета Independent.



Этой необычной традиции больше 20 лет, ежегодно жители городка выбирают знаменитость, в этом году организаторы решили выбрать для сжигания чучело бывшего премьер-министра Лиз Трасс, в прошедшие годы сжигались чучела Бориса Джонсона, Дональда Трампа, Саддама Хусейна.



Правительственный кризис в Великобритании, хаос, борьба за власть в правящей партии тори, за последние шесть лет ничто, включая правление Бориса Джонсона и Терезы Мэй, не может сравниться с правлением Лиз Трасс, которая ранее заявила о своей отставке, пробыв на посту 44 дня и став премьер-министром с самым коротким сроком пребывания в этой должности за всю историю Великобритании.



«Тысячи людей собрались, чтобы сжечь чучело Лиз Трасс во время Ночи Гая Фокса», - пишет издание.



Чучело Трасс высотой 11 метров, на плече салат-латук, в руках картонная коробка с «мини-бюджетом», книгой рекордов Гиннесса и кепка с надписью «Сделаем Британию снова великой».



Ночь Гая Фокса традиционно празднуется в Великобритании ежегодно в ночь на 5 ноября. Другое название - Ночь фейерверков. В ночь на 5 ноября 1605 года во время тронной речи короля Якова I английский дворянин Гай Фокс пытался поджечь бочки с порохом в подвале Вестминстерского дворца.















