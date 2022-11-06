Песков: Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России

Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, предоставил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.
«Владимир Путин на следующей неделе проведет традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил Дмитрий Песков», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
Как сообщалось ранее, спикер Кремля указал, что Путин не принимал решения о том, будет ли он баллотироваться на пост главы России в 2024 году.