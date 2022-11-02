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Спикер Кремля Песков: Путин не принимал решения о том, будет ли баллотироваться на пост президента России в 2024 году

, 13:39

Спикер Кремля Песков: Путин не принимал решения о том, будет ли баллотироваться на пост президента России в 2024 году
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин не принимал решения о том, будет ли он баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Песков ответил "нет" на вопрос, принял ли уже Путин решение по поводу участия в следующих выборах президента РФ», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, спикер Кремля указал, что участие британской стороны в атаках на российский Черноморский флот и газопроводы «Северный поток» просто так оставлять нельзя.

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