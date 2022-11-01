Песков: участие Великобритании в атаках на Черноморский флот РФ и «Северные потоки» просто так оставлять нельзя

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1 ноября 2022, 14:18

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Участие Великобритании в атаках на российский Черноморский флот и газопроводы «Северный поток» просто так оставлять нельзя. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Участие Британии в атаках на Черноморский флот РФ и “Северные потоки” просто так оставлять нельзя, Москва будет думать над дальнейшими шагами — Песков», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Кроме того, спикер Кремля отметил, что Россия пока не принимала решений, будут ли ремонтироваться «Северные потоки». Заключение по данному вопросу должны дать специалисты.

Как сообщалось ранее во вторник, Дмитрий Песков объяснил, что указ главы государства Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не требуется.