The Observer: Джонсон снялся с борьбы за пост премьера Британии, чтобы не лишиться доходов от выступлений и продажи мемуаров

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6 ноября 2022, 13:46

Британский политик Борис Джонсон, Martyn Wheatley / globallookpress.com

Британский политический деятель Борис Джонсон снялся с борьбы за должность руководителя правительства Соединенного Королевства, чтобы не потерять доходы от выступлений и продажи мемуаров. Соответствующие сведения, как передает ТАСС, оказались в распоряжении издания The Observer.

«Борис Джонсон снял в октябре свою кандидатуру с выборов главы правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра, чтобы не лишиться доходов в размере £10 млн ($11,3 млн) в год от публичных выступлений и продажи мемуаров, сообщила газета The Observer», — указывается в посте, который появился в Telegram-канале российского информационного агентства.

Из данных The Observer следует, что с момента своей отставки Джонсон вел переговоры с американским агентством по поиску талантов по вопросу проведения платных выступлений.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, руководитель британского дипломатического ведомства Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет делать все для победы Украины.