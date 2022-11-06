Трамп выразил мнение, что США столкнулись с величайшей опасностью с момента основания из-за возможности применения ядерного оружия

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6 ноября 2022, 09:32

Бывший президент США Дональд Трамп, Lev Radin / globallookpress.com

Бывший американский лидер Дональд Трамп высказал точку зрения, согласно которой США столкнулись с величайшей опасностью с момента основания страны из-за возможности применения ядерного оружия. Об этом информирует ТАСС.

«Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты столкнулись с величайшей опасностью с момента основания из-за возможности применения ядерного оружия», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Также Трамп призвал избирателей «дать отпор радикальным левым» на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся на следующей неделе.

Как сообщалось ранее в воскресенье, Дональд Трамп на митинге в штате Пенсильвания намекнул, что будет снова бороться за должность главы Белого дома в 2024 году.