Трамп выразил мнение, что США столкнулись с величайшей опасностью с момента основания из-за возможности применения ядерного оружия

Бывший американский лидер Дональд Трамп высказал точку зрения, согласно которой США столкнулись с величайшей опасностью с момента основания страны из-за возможности применения ядерного оружия. Об этом информирует ТАСС.
«Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты столкнулись с величайшей опасностью с момента основания из-за возможности применения ядерного оружия», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.
Также Трамп призвал избирателей «дать отпор радикальным левым» на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся на следующей неделе.
Как сообщалось ранее в воскресенье, Дональд Трамп на митинге в штате Пенсильвания намекнул, что будет снова бороться за должность главы Белого дома в 2024 году.