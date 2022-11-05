Депутат Думы Тумусов ответил на призыв журналиста WSJ вернуть США остров Врангеля: «пусть отдают России Аляску»

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5 ноября 2022, 20:25 Источник: "Свободная пресса"

Госдума. Фото: Bulkin Sergey/globallook.com

Остров Врангеля — российская земля, и США не получат от нее «ни пяди». Так депутат Государственной Думы РФ Федот Тумусов прокомментировал призыв обозревателя газеты The Wall Street Journal вернуть Соединенным Штатам остров, который Россия «удерживает» с 1924 года.

Депутат в беседе с изданием «Газета.Ru» подчеркнул, что ни о каком «возвращении» не может быть и речи, потому что это противоречит Конституции РФ. Кроме того, он напомнил, что американский штат Аляска — это российская земля.

«Не знаю с какого бодуна американцам такие мысли приходят, это их проблемы. Но мы ни пяди земли ни кому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля», - заявил Тумусов.

Ранее в субботу обозреватель WSJ Томас Дэнс написал, что Россия с 1924 года «удерживает территорию США» - остров Врангеля в Северном Ледовитом Океане. По его мнению, эта территория должна быть возвращена.