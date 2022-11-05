Рамзан Кадыров написал об успешном применении чеченскими бойцами дронов для обнаружения замаскированных позиций противника

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5 ноября 2022, 16:55 Источник: «Грозный-информ», Информационное агентство Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал о том, что наши бойцы в зоне проведения СВО для обнаружения противника применяют дроны, которые показывают свою высокую эффективность в любых условиях, обнаружены несколько замаскированных позиций противника.

В зоне ответственности подразделения полиции специального назначения Управления Росгвардии по Чеченской Республике ОМОН «Ахмат-Крепость» есть хорошие результаты, ситуация находится под полным контролем, спецоперация идет успешно.

«Аслан Хизриев, как боевой офицер и ответственный командир, лично участвует в мероприятиях по обнаружению и ликвидации украинских бандформирований, а также «подарков» от них, оставленных в ходе спешного отступления бандитов. В лесной местности нашими воинами также обнаружены четыре украинских фугаса, которые были немедленно обезврежены. И таких «сюрпризов» здесь много. Их ждёт такая же участь, как, собственно, и сатанистов», - написал Глава Чеченской Республики.



