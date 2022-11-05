Глава МИД Ирана назвал «полностью ложной» информацию о том, что Тегеран планирует поставить России ракеты

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5 ноября 2022, 15:28

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Zheng Huansong / globallookpress.com

Руководитель министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал «полностью ложной» информацию о том, что Тегеран планирует поставить Российской Федерации ракеты. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Глава МИД Ирана Абдоллахиан осудил "шумиху" на Западе из-за якобы поставок Ираном России ракет и беспилотников для использования на Украине», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Дипломат назвал «полностью ложной» информацию о том, что его страна собирается поставить Москве ракеты.

Ранее в субботу сообщалось, что армия РФ сорвала атаки Вооруженных сил Украины в районе Красного Лимана, ликвидировав свыше 60 военных противника.