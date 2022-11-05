Киев, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Сумская, Харьковская и другие области переведены на ограничения электроснабжения

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5 ноября 2022, 15:19 Источник: РИА Новости

Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» сообщил в субботу, что Киев, а также Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Сумская, Харьковская и Полтавская области вынуждено переведены на аварийные отключения. Об этом говорится в сообщении обслуживающей электросети компании.

Для поддержания работы украинской энергосистемы почасовых отключений электроэнергии недостаточно, поэтому необходимы дополнительные ограничения для всех категорий потребителей.

«Сегодня, 5 ноября, утром страна потребляет электроэнергии больше, чем в рабочие дни. К сожалению, графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно. Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужден предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях», - говорится в сообщении.



Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил о том, что примерно 35%...45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, но угрозы полного отключения электроэнергии нет.





