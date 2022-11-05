Глава МИД Ирана Абдоллахиян заявил, что украинская сторона перенесла встречу с военными экспертами страны под давлением США

Встреча иранских и украинских экспертов по вопросам вооружений не состоялась из-за вмешательства Америки в переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел страны Хосейна Амира Абдоллахияна.
Встреча была отменена за 90 минут до ее начала. О переговорном процессе главы стран договорились еще две недели назад. По мнению политика, поводом для этого послужило «американское давление» на Украину.
Отмечается, что представители государств должны были обсудить вопросы поставок России иранского оружия. Министры иностранных дел стран Группы семи обвинили Тегеран в военной помощи Москве. Иранская сторона обвинения не принимает.
Ранее сообщалось, что ВС РФ получали от республики беспилотники до начала СВО на Украине.
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