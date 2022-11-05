В Германии призвали использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины

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5 ноября 2022, 11:26

Мариуполь, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Замороженные активы российских бизнесменов необходимо применить для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя германской партии «Зеленые» Рикарду Ланг.



Стране требуются генераторы и водоочистные сооружения, которые необходимо купить и установить. По ее мнению, подобная помощь Киеву должна осуществляться «на российские деньги».



Для реализации этого проекта у Германии есть все необходимые средства. Так, уже «заморожено более нескольких миллиардов евро российских активов». Если отдельные члены Евросоюза поддержат такую политику, сумма будет «значительно выше».



Ранее сообщалось, что западные лидеры опасаются называть суммы на восстановление Украины.