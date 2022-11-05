В Германии призвали использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины

Замороженные активы российских бизнесменов необходимо применить для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя германской партии «Зеленые» Рикарду Ланг.
Стране требуются генераторы и водоочистные сооружения, которые необходимо купить и установить. По ее мнению, подобная помощь Киеву должна осуществляться «на российские деньги».
Для реализации этого проекта у Германии есть все необходимые средства. Так, уже «заморожено более нескольких миллиардов евро российских активов». Если отдельные члены Евросоюза поддержат такую политику, сумма будет «значительно выше».
Ранее сообщалось, что западные лидеры опасаются называть суммы на восстановление Украины.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Эрдоган заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения этими странами условий Турции
Проект Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вышел в финал международного конкурса #МЫВМЕСТЕ
Заместитель главы Пентагона Каль: Китай знает, что американская армия является самой боеспособной в мире
- #ЗАУГЛОМ Академик Матишов о боях на Донецком кряже, судьбе Гольфстрима и подъеме Азовского моря
- 13:03 Столтенберг заявил, что риски приостановки работы «зернового коридора» сохраняются
- 12:57 Генсек НАТО Столтенберг назвал небольшим риск применения Россией ядерного оружия на Украине
- 12:43 Эрдоган назвал дипломатическим успехом восстановление работы зернового коридора
- 12:39 Глава МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала СВО
- Telegram | (Подписаться) Число погибших в результате пожара в Костроме выросло до 15 человек