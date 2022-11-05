Член СФ Ковитиди: Зеленского и его подельников нужно будет судить

Военный трибунал, организованный в Донбассе, должен рассматривать уголовные дела против украинских военных преступников, в том числе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Совета Федерации от Крыма Ольгу Ковитиди.
По ее мнению, сам процесс необходимо провести на территории Донбасса, потому что именно там был непосредственно «причинён вред». Жители региона должны увидеть тех, «кто убивали их детей». Причем, осуждения заслуживает не только украинский лидер, но и все, «кто принимал участие в уничтожении целого народа». Ковитиди подчеркнула, что бойцы ВСУ причастны к геноциду».
Ранее сообщалось, что Кадыров верит в успех России на фронте.
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