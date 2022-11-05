NYT: США видят преемницей Столтенберга на посту генсека НАТО вице-премьера Канады Фриланд, имеющую украинские корни

Аргументы Недели → Политика 13+

5 ноября 2022, 09:15

Вице-премьер Канады Христя Фриланд, Adrian Wyld / globallookpress.com

Соединенные Штаты видят преемницей Йенса Столтенберга на должности генерального секретаря Североатлантического альянса канадского вице-премьера Христю Фриланд, имеющую украинские корни. На это, как передает ТАСС, указало американское издание The New York Times (NYT).

«Представители стран НАТО активно обсуждают кандидатуру преемника генсекретаря альянса Йенса Столтенберга, США отдают предпочтение вице-премьеру и главе Минфина Канады Христе Фриланд, имеющей украинские корни, пишет газета The New York Times», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Столтенберг уйдет со своего поста осенью следующего года. В материале NYT отмечается, что Фриланд имеет ряд преимуществ перед другими возможными кандидатами. В частности, она владеет несколькими иностранными языками, среди которых русский и украинский.

Ранее на текущей неделе руководитель министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва знает о попытках Украины создать «грязную» бомбу и готовности киевской стороны разместить на подконтрольной ей территории ядерное оружие НАТО.