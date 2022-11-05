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Командир СОБР «Ахмат» Алаудинов: «На данный момент ситуация в зоне Сватово-Кременная стабилизировалась»

, 07:42 Источник: РИА Новости

Обстановка на участке Сватово-Кременная в ЛНР стабилизировалась. Об этом агентству РИА Новости заявил командир специального отряда «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики Апти Алаудинов.

«На данный момент ситуация в зоне Сватово — Кременная стабилизировалась», — сказал Апти Алаудинов.

Он отметил, что в район Сватово, Кременной и Чернопоповки продолжают прибывать добровольческие отряды, переброшены необходимое количество сил и средств, продвижение ВСУ жестко остановлено.

«Сейчас с территории Чеченской Республики продолжают поступать добровольческие отряды. Мы будем наращивать там свои силы и средства. На данный момент продвижение противника жестко остановлено. Ведется детальная работа по выявлению и уничтожению противника на участке Сватово — Кременная — Чернопоповка», — рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики Апти Алаудинов.

Ранее командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в отставке Виталий Киселев отмечал, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР, попытки ВСУ прощупать оборону приводят к «печальным последствиям» для ВСУ, украинские войска несут большие потери.

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