Экс-советник главы Пентагона полковник Макгрегор: Байден может ввести войска на Украину

Президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.
«К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину», - передал он. Эксперт также отметил, что подобное решение может стать «опасным» и «необдуманным», однако он не исключает его вероятности.
Кроме того, по мнению Макгрегора, президенту Штатов не нужно одобрение конгресса, чтобы ввести американскую армию на Украину. Он имеет на это все юридические основания.
Ранее сообщалось, что Англия будет помогать Киеву, чтобы приблизить его победу.
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