Украинские войска обстреляли Ленинское в ДНР из HIMARS

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4 ноября 2022, 21:46 Источник: Telegram

HIMARS, Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency

Вооруженные силы Украины в 17.30 обстреляли населенный пункт Ленинское в Донецкой Народной Республике. Согласно последней информации, были выпущены четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS.

Отмечается, что в пятницу, 4 ноября, были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Ленинское в Старобешевском районе. Выпущены были четыре ракеты из HIMARS.

В 18.35 украинские войска обстреляли Калининский район Горловки, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.