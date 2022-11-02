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2 ноября 2022, 22:19 Источник: РИА "Новости"

военный, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Источник в силовых структурах сообщил журналистам, что ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска в Донецкой Народной Республике, чтобы обвинить российские войска в агрессии против мирных жителей.

Ранее сегодня в Артемовске украинские войска в присутствии сотрудников европейских средств массовой информации обстреляли жилую зону из гранатометов и двух минометов калибра 120 миллиметров в целях дискредитации наступающих подразделений ВС РФ.

По словам источника, ключевой целью киевского режима является представить мировой общественности "картинку" о якобы проявлении агрессии с российской стороны.