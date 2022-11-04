Бывший советник ЦРУ Рикардс заявил, что американские и британские спецслужбы распространяют ложную информацию о Путине

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4 ноября 2022, 21:25 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / https://www.globallookpress.com

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для издания Daily Reckoning заявил, что американские и британские спецслужбы распространяют недостоверную информацию про заявления президента РФ Владимира Путина.

Джеймс Рикардс заявил, что американские элиты утверждают, что российский лидер угрожал применить на Украине тактическое оружие. Бывший советник ЦРУ назвал вышеуказанные сообщения ложью и уточнил, что Владимир Путин никогда такого не говорил.

Автор материала пояснил, что пропагандисты в Соединенных Штатах Америки и Великобритании запустили "психологическую операцию", переврав слова президента РФ про оружие массового уничтожения. Позже, по словам Рикардса, в западных СМИ начали вменять Москве планы использовать "грязную бомбу" на Украине.

В публикации также говорится, что ЦРУ и МИ-6 регулярно распространяют дезинформацию о России, которая, в частности, публикуется в Washington Post, New York Times и NBC News.