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4 ноября 2022, 21:10 Источник: «Грозный-информ», Информационное агентство Чеченской Республики

Проект Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вышел в финал международного конкурса #МЫВМЕСТЕ.

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оказывает гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республиках с 2014 года.

С февраля 2022 года Фонд передал населению ДНР и ЛНР около 20 тысяч тонн гуманитарного груза, продовольствия, медикаментов, медицинского оборудования, предметов первой необходимости, одежды и детских товаров.

Донецкому батальону «Спарта» были переданы два автомобиля УАЗ «Патриот», три УАЗ-452, коптеры с тепловизорами, инвентарь и продукты питания.

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова закупил и передал спецтехнику, оборудование и продукты питания для донецкого батальона «Сомали».

На соискание Международной Премии #МЫВМЕСТЕ были поданы более 31 тысячи заявок-проектов, в финал конкурса #МЫВМЕСТЕ прошли 112 лучших общественно значимых проектов из 47 регионов России. Цель конкурса - поддержка социальных инициатив, помогающих людям.



Определены финалисты конкурса, победители будут объявлены на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтёра, который пройдет 5-7 декабря 2022 года в Москве.

Участники Народного голосования до 5 ноября голосуют за финалистов на сайте «Добро.ру».









