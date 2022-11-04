Проект Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вышел в финал международного конкурса #МЫВМЕСТЕ.
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оказывает гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республиках с 2014 года.
С февраля 2022 года Фонд передал населению ДНР и ЛНР около 20 тысяч тонн гуманитарного груза, продовольствия, медикаментов, медицинского оборудования, предметов первой необходимости, одежды и детских товаров.
Донецкому батальону «Спарта» были переданы два автомобиля УАЗ «Патриот», три УАЗ-452, коптеры с тепловизорами, инвентарь и продукты питания.
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова закупил и передал спецтехнику, оборудование и продукты питания для донецкого батальона «Сомали».
На соискание Международной Премии #МЫВМЕСТЕ были поданы более 31 тысячи заявок-проектов, в финал конкурса #МЫВМЕСТЕ прошли 112 лучших общественно значимых проектов из 47 регионов России. Цель конкурса - поддержка социальных инициатив, помогающих людям.
Определены финалисты конкурса, победители будут объявлены на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтёра, который пройдет 5-7 декабря 2022 года в Москве.
Участники Народного голосования до 5 ноября голосуют за финалистов на сайте «Добро.ру».