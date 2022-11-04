Соединенные Штаты покушаются на суверенитет и территориальную целостность КНР, вынуждая государство готовиться к войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя китайского министерства обороны Таня Кэфэя.
По словам источника Китая, Америка пытается использовать Тайвань с целью «сдерживания КНР», что противоречит всем принципам.
Исходя из противоправных действий Вашингтона, армия Пекина постоянно находится в полной боевой готовности. Кэфэй также отметил, что в стране продолжат борьбу за остров, которому Америка желает навязать «так называемую независимость».
Ранее сообщалось, что ВСУ провоцируют РБ.