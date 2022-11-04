Глава МИД Ирана Абдоллахиан обратился к Байдену с призывом прекратить поддерживать террористов

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обратился к лидеру США Джо Байдену с призывом перестать поддерживать террористов, в частности запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство".
Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Белый дом в рамках недавних беспорядков в Иране все больше пропагандировал насилие и террор. Более того, по словам главы иранского Министерства иностранных дел, Джо Байден пытается заключить ядерное соглашение.
Дипломат обратился к президенту США с требованием прекратить лицемерное поведение и поддержку ИГ*.
* Террористическая организация, запрещенная в России