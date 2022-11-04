Глава МИД Ирана Абдоллахиан обратился к Байдену с призывом прекратить поддерживать террористов

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4 ноября 2022, 15:58 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Jim LoScalzo - Pool via CNP / globallookpress.com

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обратился к лидеру США Джо Байдену с призывом перестать поддерживать террористов, в частности запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство".

Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Белый дом в рамках недавних беспорядков в Иране все больше пропагандировал насилие и террор. Более того, по словам главы иранского Министерства иностранных дел, Джо Байден пытается заключить ядерное соглашение.

Дипломат обратился к президенту США с требованием прекратить лицемерное поведение и поддержку ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России