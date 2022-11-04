Си Цзиньпин призвал Германию к сотрудничеству на фоне нестабильной обстановки в мире

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4 ноября 2022, 08:24

Си Цзиньпин, Pang Xinglei/XinHua

Си Цзиньпин призвал ФРГ к сотрудничеству для развития мира. Такое заявление председатель КНР сделал на встрече с Олафом Шольцем.

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который находится с визитом в Китае, призвал Германию к совместной работе в условиях нестабильности.

«Будучи влиятельными державами, Китай и Германия в условиях нестабильной обстановки и хаоса должны работать сообща», - приводит слова главы КНР Центральное телевидение Китая.

Как утверждает Си Цзиньпин, сотрудничество двух стран необходимо для того, чтоб внести вклад в развитие «во всем мире».

Напомним, что председатель КНР считает визит Шольца знаковым для укрепления взаимоотношений Китая и Германии.