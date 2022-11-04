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Аргументы Недели Политика 13+

CCTV: Си Цзиньпин считает, что визит Шольца укрепит развитие взаимоотношений КНР и ФРГ

, 08:00

CCTV: Си Цзиньпин считает, что визит Шольца укрепит развитие взаимоотношений КНР и ФРГ
Си Цзиньпин, Yan Yan/XinHua

Пекин уверен, что визит в Китай канцлера ФРГ укрепит взаимопонимание двух стран. Об этом в пятницу во время встречи с Олафом Шольцем заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Уверен, что визит укрепит взаимопонимание … двух стран, углубит практическое сотрудничество в различных областях», - заявил китайский лидер. Кроме того, Пекин считает, что визит поспособствует дальнейшему развитию отношений государств.

Си Цзиньпин подчеркнул, что визит Шольца стал первым визитом европейского лидера в Китай с момента 20-го съезда Коммунистической партии Китая.

Ранее Шольц заявил, что у КНР и ФРГ нет взаимности в двусторонних отношениях.

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