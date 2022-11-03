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Аргументы Недели Политика 13+

Лидер ДНР Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной по формуле 107 на 107

, 14:38

Лидер ДНР Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной по формуле 107 на 107
Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Врио главы ДНР Денис Пушилин проинформировал о новом обмене пленными с киевской стороной по формуле 107 на 107. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вээсушников», — отметил Пушилин.

По словам лидера республики, 65 военных из тех, кто вернутся с Украины, — из ДНР и ЛНР.

Как сообщалось ранее в четверг, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что решение России о возобновлении своего участия в сделке по вывозу зерна с украинской территории не означает готовность Москвы продлить данное соглашение.

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