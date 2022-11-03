Пресс-секретарь Путина Песков: в Кремле не ведется дискуссия о возможности отмены моратория на смертную казнь в России

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3 ноября 2022, 13:38

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

В Кремле не ведется дискуссия о возможности отмены моратория на смертную казнь, который действует в настоящий момент на территории Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства Владимира Путина.

«В Кремле не ведется дискуссия о возможности отмены моратория на смертную казнь», — приведено высказывание Пескова в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев указал на то, что мораторий может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда.