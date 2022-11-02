Медведев: мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций КС

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2 ноября 2022, 15:09

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Мораторий на смертную казнь в Российской Федерации может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда страны. На это указал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

«В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии)», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного чиновника.

Он отметил, что мораторий может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Медведев высказал точку зрения, согласно которой только полная победа Москвы на Украине является гарантией защиты от глобального конфликта.